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Главный тренер российской молодежки опроверг информацию о курении в самолете

Наставник российской молодежки Зубов о ситуации в Канаде: бросил курить три года назад
Сергей Зубов

Сергей Зубов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов опроверг информацию о курении при посадке на самолет в Канаде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», — заявил Зубов. Он отметил, что команда все же вылетит в Россию.

Наставник сборной подчеркнул, что кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. «Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», — объяснил он причины ситуации.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев завил, что по этому инциденту надо обращаться в Федерацию хоккея России (ФХР). Он отметил, что там должны разобраться, а потом применять санкции.

Ранее сообщалось, что основные претензии были направлены к чешской команде. При этом российскую сборную сняли с рейса из-за нарушения масочного режима главным тренером Зубовым, который курил, когда заходил в самолет через рукав посадки.

1 января стало известно, что молодежная сборная России по хоккею не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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