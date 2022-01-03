Фазель назвал кошмаром отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал кошмаром отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его цитирует ТАСС.

«Я был очень разочарован, не хотел бы об этом говорить», — рассказал Фазель. Он отметил, что старается быть позитивным и надеется, что Олимпиада пройдет хорошо.

24 декабря президент IIHF Люк Тардиф прокомментировал отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2022. Он заявил, что в организации разочарованы решением, однако все понимают обстоятельства, которые вынудили НХЛ пойти на такой шаг.

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры стало известно 22 декабря. Решение принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.