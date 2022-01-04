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Кардиохирург опроверг миф о добрых людях и боли в сердце

Академик РАН Бокерия назвал 75 лет возрастом старения сердца

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Утверждения о том, что добрые люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, — это миф. В этом РИА Новости заверил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Вранье, конечно», — заявил он, комментируя мнение, что у добрых людей сердце болит за других. Именитый кардиохирург пояснил, что естественное старение сердца наступает после 75 лет, и в этом возрасте приходится менять аортальный клапан.

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3 января Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Одним из пунктов он назвал необходимость по-доброму смотреть на мир. «Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей», — уточнил он.

Ранее Лео Бокерия был признан просветителем 2021 года. Он стал лауреатом премии «Знание» — главной просветительской награды России.

Марина Совина
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