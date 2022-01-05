Президент Казахстана назначил госсекретарем своего бывшего помощника

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Крымбека Кушербаева от должности госсекретаря и назначил на этот пост своего бывшего помощника Ерлана Карина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кушербаев находился на посту с сентября 2019 года.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», — говорится в указе.

Еще одним распоряжением Токаев назначил бывшего заместителя своей администрации Мурата Нуртлеу первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности республики.

4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Правоохранители применяли для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в городе и в Мангистауской области режим ЧП и комендантский час до 19 января.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо продолжаются со 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.