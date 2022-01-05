Жителей Алма-Аты предупредили о мародерах на улицах города

МВД Казахстана предупредило жителей о мародерах на улицах Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в различных частях города злоумышленники крушат офисы, ломают банкоматы и магазины. В ведомстве предупредили, что акты вандализма организованы провокаторами, и призвали граждан не поддаваться на них.

Ранее протестующие в Алма-Ате захватили здание Комитета национальной безопасности Казахстана, международный аэропорт, а также пытались захватить здание полиции.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.