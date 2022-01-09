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У космонавтов измерят уровень стресса

В МАИ создадут прибор для измерения стресса у космонавтов на основе уровня глюкозы в крови

Фото: Pixabay

Российские ученые планируют разработать устройство для измерения уровня стресса у космонавтов. В условиях, близких к невесомости, исследователи проверяют гипотезу о связи этого показателя с количеством сахара в крови, сообщают «Известия».

Ученые МАИ создадут портативный прибор для измерения стресса у космонавтов, в основу которого ляжет концентрация глюкозы. После окончания исследований о взаимосвязи этих факторов они разработают носимое устройство, позволяющее постоянно контролировать количество глюкозы без забора крови и указывать на изменения в уровне стресса.

Предполагается, что прибор станет полезным не только для космонавтов, но и для людей, выполняющих напряженную работу. В частности, устройство пригодится шахтерам, спасателям, пилотам, пожарным и другим.

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Эксперты подтвердили, что возможно установить взаимосвязь между уровнем стресса и концентрацией глюкозы. Однако на уровень соединения в крови таже воздействуют приемы пищи, физическая деятельность. В связи с этим будет затруднительно найти четкую модель влияния параметров друг на друга.

«Участие глюкозы в стрессе — лишь одна из немногих ее функций в организме. При стрессе уровень этого соединения меняться будет, однако также существенное влияние на него оказывает и ряд других процессов: прием пищи, голодание, физические упражнения, сон», — объяснил завкафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин.

Ранее в «Роскосмосе» назвали число космонавтов, празднующих Новый год на борту Международной космической станции. За 21 год так провели праздник 83 человека.

Марина Совина
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