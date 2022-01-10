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Спорт

Джокович сделал заявление после освобождения из-под ареста

Теннисист Джокович поблагодарил австралийский суд и намерен сыграть на Australian Open

Фото: @djokernole

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с заявлением в социальных сетях относительно ситуации с арестом в Австралии. Пост доступен в Instagram.

34-летний спортсмен признался, что благодарен суду, который отменил аннулирование его австралийской визы. «Несмотря на все произошедшее, я по-прежнему хочу остаться и попытаться принять участие в Australian Open. Это моя цель», — высказался Джокович.

Ранее Джокович был освобожден из-под ареста. Он выиграл апелляцию на решение о его депортации из Австралии, но, несмотря на постановление суда, был помещен под стражу.

5 января сербу отказали во въезде в Австралию: его виза не предполагала внесения в нее информации о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Спортсмен хотел сыграть на турнире Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Николай Костюков
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