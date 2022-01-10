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Спорт

Шевченко уволят из итальянского клуба через два месяца после назначения

Теlenord.it: итальянский «Дженоа» уволит украинского тренера Андрея Шевченко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Руководство итальянского клуба «Дженоа» рассматривает возможность увольнения украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Теlenord.it

По информации источника, боссы «Дженоа» недовольны результатами команды. Возможными кандидатами на пост главного тренера называют Давиде Баллардини, которого украинец сменил в этой должности, и Роландо Марана. Отмечается, что Шевченко точно покинет «Дженоа».

18 декабря Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Он довел серию без побед на новом месте работы до шести дебютных встреч в серии А подряд. Это худший результат для тренеров за всю историю «Дженоа».

Шевченко был назначен главным тренером «Дженоа» два месяца назад. Контракт 45-летнего специалиста с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.

Анастасия Борисова
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