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В Казахстане за сутки умерли трое высокопоставленных силовиков

МВД Казахстана: умерли 3 высокопоставленных представителя правоохранительных органов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Казахстане за сутки скончались сразу три высокопоставленных представителя правоохранительных органов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на МВД республики.

Так, мертвым был найден глава департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейманов. Ведется расследование, по данным местных СМИ, он мог покончить с собой. Также 10 января было найдено тело полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева во дворе его дома в Нур-Султане. Третий случай смерти высокопоставленного силовика произошел в Алма-Ате — у замначальника управления полиции Турксибского района города полковника Таната Назанова случился инфаркт.

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Ранее власти Казахстана пообещали раздать квартиры семьям погибших в ходе подавления массовых беспорядков силовиков. С соответствующим заявлением выступил глава Союза строительной отрасли страны Ералы Сауранбаев.

В ходе столкновений граждан и полиции в Казахстане погибли десятки и пострадали сотни людей. Начавшийся мирно протест вскоре перерос в захват правительственных зданий и мародерство, с преступниками начали активно бороться силовики, объявив участников протеста террористами. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Марина Совина
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