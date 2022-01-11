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Спорт

Джоковича обвинили в фальсификации тестов на коронавирус

Der Spiegel: теннисист Джокович мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус

Фото: Globallookpress.com

Сербский теннисист Новак Джокович мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус. Об этом заявляет Der Spiegel.

По информации немецкого издания, выступающего с обвинениями спортсмена, в его ПЦР-тестах есть несколько несостыковок. Согласно документам, предоставленным сборной Сербии, результаты теста появились в системе в 20:19 16 декабря. Однако данные сербской базы указывают, что это произошло в 14:21 26 декабря. В то же время данные по отрицательному тесту совпадают и относятся к 16:43 22 декабря.

Также было выявлено несоответствие в номерах, под которыми тесты указаны в базе. Положительный тест был зарегистрирован под номером 7371999, а отрицательный — 7320919. Таким образом, тест, который, по информации сербской команды, был сдан раньше, появился в базе позже.

Ранее 11 января стало известно, что сербский теннисист может получить тюремный срок за предоставление ложной информации при въезде в Австралию. По информации The Age, 34-летний спортсмен при въезде в Австралию заявил, что оставался в одной стране за 14 дней до прилета, хотя был в Испании и Сербии.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Дарья Коршунова
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