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Спорт

Роналду оценил работу главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Роналду о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Рангнике: он многое изменил, мы стали лучше
Ральф Рангник и Криштиану Роналду

Ральф Рангник и Криштиану Роналду . Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценил работу временного главного тренера команды Ральфа Рангника. Его слова приводит Sky Sports.

«С тех пор, как он приехал пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков», — рассказал португалец. Роналду верит, что Рангник сможет проделать хорошую работу в клубе.

Роналду отметил, что команда находится не в лучшей форме, поэтому нужно повышать качество игры. «С тех пор, как он пришел, в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить менталитет футболистов и то, как они играют, культуру, систему», — подчеркнул футболист.

1 января Роналду заявил о недовольстве результатами МЮ. Он признался, что хочет вернуть клуб туда, где он должен находиться.

29 ноября Рангника назначили временным главным тренером английского клуба. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона. После этого специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Контракт рассчитан на два года.

Дарья Коршунова
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