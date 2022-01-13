Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Локомотив
Отменён
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Отменён
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Суперкубок Испании|1/2 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Дженоа
Кубок Италии|1/8 финала
Спорт

Попавшая в больницу Тарасова рассказала о своем состоянии

Тренер Татьяна Тарасова о состоянии здоровья после госпитализации: все нормально

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова вышла на связь из больницы. Ее слова приводит Metaratings.

«Все нормально, спасибо», — так Тарасова описала свое состояние после госпитализации. Подробностей тренер не сообщила.

74-летняя Тарасова попала в больницу 11 января. Медицинская помощь понадобилась тренеру из-за болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

В декабре 2021 года Тарасова дважды попадала в больницу. Тренеру становилось плохо во время съемок телешоу «Ледниковый период».

В декабре 2020 года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступавших предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы комментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Джейсон Момоа и Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений
В Финляндии впервые умер зараженный коронавирусом ребенок
Застрявшая в самолете птица совершила многочасовой перелет и прославилась в сети
В Госдуме связали рост числа преступлений против детей с коронавирусом
Лукашенко попытался подарить цветы мужчине и попал в неловкую ситуацию
В сети оценили меню петербургского ресторана времен Николая II
Матвиенко назвала дату индексации пенсий россиян
Вдова Задорнова раскрыла ставшую причиной конфликта с Ельциным фразу сатирика
Попавшая в больницу Тарасова рассказала о своем состоянии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter