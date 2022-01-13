Попавшая в больницу Тарасова рассказала о своем состоянии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова вышла на связь из больницы. Ее слова приводит Metaratings.

«Все нормально, спасибо», — так Тарасова описала свое состояние после госпитализации. Подробностей тренер не сообщила.

74-летняя Тарасова попала в больницу 11 января. Медицинская помощь понадобилась тренеру из-за болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

В декабре 2021 года Тарасова дважды попадала в больницу. Тренеру становилось плохо во время съемок телешоу «Ледниковый период».

В декабре 2020 года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступавших предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы комментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.