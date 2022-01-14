Стало известно состояние заразившегося коронавирусом Нурмагомедова

Менеджер Ризван Магомедов прокомментировал состояние заразившегося коронавирусом российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит РБК.

«Осложнений нет, болезнь протекает в легкой форме», — рассказал Магомедов. Он добавил, что Нурмагомедов чувствует себя хорошо.

Ранее 14 января стало известно, что боец сдал положительный тест и был помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре. Он находится там, так как планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева в рамках промоушена One Championship.

В июле 2020 года умер отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Нурмагомедов становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и трижды защитил титул. На его счету 29 побед в 29 поединках. Россиянин объявил об уходе из спорта осенью 2020 года.