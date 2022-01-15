В России назвали условие для увеличения поставок газа в Европу

Российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для их разработки нужны время и инвестиции. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — прокомментировал он. Также Новак подчеркнул, что в прошлом году Россия выполнила все свои долгосрочные контракты. «Мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объемы», — добавил он.

О необходимости долгосрочных контрактов Новак говорил еще в конце декабря. «Когда импорт в Европе составляет порядка 250-300 миллиардов кубометров газа, то необходимо понимать, откуда он будет, и рассчитывать, на мой взгляд, в первую очередь на долгосрочный контракт», — указывал вице-премьер. По его прогнозам, цена на газ в Европе останется высокой в 2022 году.

Исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — цены на газ в Европе достигли 21 декабря 2021 года. Однако к январю стоимость топлива упала почти до тысячи долларов. В пятницу, 14 января, стоимость природного газа на европейских биржах взлетела более чем на 10 процентов, вновь преодолев отметку в 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров.

При этом, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе опустели более чем наполовину. Как указывал аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, и такого объема должно хватить на зиму.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что причиной газового кризиса в Европе являются действия России, которые выражаются в намеренном сдерживании поставок. По его мнению, российская компания при желании легко могла нарастить прокачку. Некоторые страны уже начали выделять деньги, чтобы компенсировать жителям возросшие счета на энергию. Например, Швеция выделила 6 миллиардов крон (664 миллиона долларов) на смягчение последствий резкого роста расходов на газ. Субсидии получат 1,8 миллиона домохозяйств, потребление электроэнергии которых превышает 2000 киловатт-часов в месяц.