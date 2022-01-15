Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором

Перед своим возвращением на Украину бывший президент страны Петр Порошенко обвинил нынешнего главу государства Владимира Зеленского в желании стать диктатором. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, он возвращается из Европы, чтобы «защищать Украину». «Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на диктатора. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему, чтобы купить голоса избирателей за гречку и через "Дію", потому что это ваш единственный шанс», — написал он.

Порошенко заявил, что Зеленский пытается устранить избирательную систему с открытыми списками и «уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года». Еще он предположил, что Зеленский боится парламентских выборов и поэтому стремится их отложить.

Порошенко на Украине обвиняют в государственной измене — по мнению обвинения, политик предал интересы Украины из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сам Порошенко считает дело сфабрикованным и называет себя лидером оппозиции.

Тем временем Печерский районный суд Киева разрешил украинским силовикам задержать Порошенко по возвращении на родину. Его принудительно доставят на заседание по избранию меры пресечения после того, как он прилетит в аэропорт Борисполь 17 января. Следствие потребовало избрать мерой пресечения бывшему президенту Петру Порошенко арест, однако альтернативной ему назвали крупный залог в 36 миллионов долларов.

17 декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». На родину он обещал вернуться после новогодних праздников. Со своей стороны украинские власти считают, что возвращение Порошенко некой спецопераций против Зеленского. Некоторые политики уверены, что приезд бывшего президента «разбудит нынешнего и станет пинком ленивому актеру».