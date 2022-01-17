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Вдова Градского подала заявление через семь часов после ограбления из-за угроз

Преступники угрожали вдове Градского Коташенко, что убьют ее детей, если пойдет в полицию
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко, у которой похитили 100 миллионов рублей, подала заявление в полицию только через семь часов после вооруженного ограбления из-за угроз. Об этом сообщил сообщает «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Так собеседник прокомментировал разрыв во времени между происшествием и обращением в полицию.

«Сама "авария" на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — уточнил он.

По словам источника, женщина рассказала, что была в состоянии шока. Преступники угрожали ей, что если она пойдет в полицию, позже они «вернутся, убьют ее и детей». «Однако в итоге она все-таки решилась сообщить», — заключил он.

Кроме того, в правоохранительных органах выразили сомнение в том, что автоподставщики «случайно нарвались на столь богатую даму». «Все было спланировано. На машине владелицы дома они проехали через КПП на территорию охраняемого по периметру коттеджного поселка. Таким же способом выехали, забрав деньги. От Новоглаголево до Апрелевки всего ничего. Там преступников уже ждал на машине четвертый подельник», — пояснил собеседник издания.

Издание уточняет, что правоохранители ищут преступников, и в то же время проверяют возможную версию об инсценировке ограбления.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что если Коташенко солгала о подстроенной аварии и вооруженном ограблении, ее может ждать уголовное наказание.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП на трассе в Наро-Фоминске, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника «Комсомольской правды», женщину «вела целая группировка», за ней следили. По факту разбойного ограбления возбуждено уголовное дело.

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Марина Совина
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