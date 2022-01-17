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Гендиректор ФФКР опроверг исключение Коляды из состава на командный турнир Игр

Гендиректор ФФКР Коган об исключении Коляды из состава на командный турнир ОИ: это вброс
Михаил Коляда

Михаил Коляда. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган опроверг исключение Михаила Коляды из состава на командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

«Не понимаю, что это за вброс. Тренерский совет не собирался, голосовать никто не мог», — подчеркнул специалист. Коган попросил СМИ поддерживать российских спортсменов и не устраивать хит из фигурного катания. Он отметил, что сейчас в информационном пространстве много грязи.

16 января сообщалось, что тренерский совет высказался против участия Коляды в командном турнире Олимпиады. При этом в заявку на личное первенство фигурист попадет, поскольку занял второе место на чемпионате России.

Фигурист не смог принять участие в чемпионате Европы из-за травмы стопы. Победителем турнира стал другой россиянин Марк Кондратюк.

На счету Коляды две бронзовые медали чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане он завоевал серебро в командных соревнованиях.

Дарья Коршунова
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