Гендиректор ФФКР опроверг исключение Коляды из состава на командный турнир Игр

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган опроверг исключение Михаила Коляды из состава на командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

«Не понимаю, что это за вброс. Тренерский совет не собирался, голосовать никто не мог», — подчеркнул специалист. Коган попросил СМИ поддерживать российских спортсменов и не устраивать хит из фигурного катания. Он отметил, что сейчас в информационном пространстве много грязи.

16 января сообщалось, что тренерский совет высказался против участия Коляды в командном турнире Олимпиады. При этом в заявку на личное первенство фигурист попадет, поскольку занял второе место на чемпионате России.

Фигурист не смог принять участие в чемпионате Европы из-за травмы стопы. Победителем турнира стал другой россиянин Марк Кондратюк.

На счету Коляды две бронзовые медали чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане он завоевал серебро в командных соревнованиях.

