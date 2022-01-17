Американский журналист упрекнул Тутберидзе за ужин с судьями

Американский журналист Дэвид Лиз упрекнул российского тренера Этери Тутберидзе за ужин с судьями, который якобы мог повлиять на оценки ее подопечных на чемпионате Европы (ЧЕ) по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Он высказал свое мнение в эфире своего YouTube-канала The Skating Lesson.

Журналист заявил, что хорватский арбитр был в числе тех, кого Тутберидзе пригласила на ужин. Это повлияло на баллы российских фигуристов, у которых, по его мнению, были ошибки.

«У (Евгении) Тарасовой и (Владимира) Морозова было сразу несколько ошибок в одном этом выбросе. Во-первых, она наклонилась вперед, далее — рука касается льда. Первая ошибка — это точно минус один-два балла, вторая — минус два. То есть это уже минус четыре. Даже если мы считаем, что они сделали величайший выброс всех времен, его потолок — плюс один. Но как это может быть величайший выброс, если там две ошибки? GOE однозначно должен был быть отрицательным. Так она еще и ногу подняла, потому что потеряла контроль», — высказал мнение Лиз.

Ранее Лиз высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании. «Это может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся. Евгения Медведева достигла пика на чемпионате России 2017 года и была тенью самой себя на Олимпийских играх в Пхенчхане», — заявил он.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.