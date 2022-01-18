В ФРГ назвали позицию главы МИД Бербок несоответствующей политической реальности

Позиция и заявления главы немецкого МИД Анналены Бербок не соответствуют политической реальности, считает член комитета бундестага ФРГ по международной политике Андрей Хунко из партии «Левые». Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат прокомментировал повестку встречи главы МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок 18 января. Он назвал риторику Бербок, которая совпадает с позицией представителей ЕС и НАТО, несоответствующей политической реальности, ведь решение о расширении НАТО вплоть до российских границ есть сугубо политическое, и не связано с решениями суверенных стран, таких как Украина, о членстве в Североатлантическом альянсе.

«США никогда не признали бы размещения российских военных в соседних странах, например, в Мексике или на Кубе. Мы пережили это в Карибский кризис в начале 60-х годов. Если формулировать это так, как это, к сожалению, делают многие немецкие СМИ сейчас, что [вступление в НАТО] исключительно суверенное решение отдельных стран, это полностью искажает внешнеполитическую реальность», — заявил депутат.

Ранее депутат бундестага Петр Бистрон призвал Бербок предпринять усилия по деэскслации ситуации в Европе во время своего визита в Москву, а не портить отношения с Россией, выдвигая односторонние обвинения.

Встреча Бербок с главой МИД России Сергеем Лавровым запланирована на 18 января. «Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию [кабмина ФРГ]. Федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией», — заявила ранее глава МИД ФРГ.