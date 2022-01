Сестра Бритни Спирс вспомнила о нападениях звезды с ножом

Младшая сестра американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми-Линн презентовала автобиографическую книгу под названием Things I Should Have Said («Вещи, которые я должна была сказать»), в которой обвинила звездную родственницу в неадекватном поведении. Об этом пишет издание Mirror.

По воспоминаниям Джейми-Линн Спирс, когда ей было 12 лет, будущая артистка напала на сестру, угрожая ножом. Исполнительница отреагировала на данные обвинения и призвала Джейми-Линн перестать лгать.

В своем Twitter-аккаунте она иронично поздравила родственницу с тем, что та опустилась на новый уровень низости из-за своей лжи. Певица опровергла сообщения сестры и заявила, что не могла сделать что-то подобное.

Ранее Бритни Спирс гневно отреагировала на вышедшее 12 января интервью младшей сестры Джейми Линн Спирс для шоу Good Morning America, в котором последняя представила свои мемуары. В ходе презентации Джейми Линн сперва заявила, что восхищается артисткой, но затем упомянула об изменении ее поведения в худшую сторону, назвав его «параноидальным» и «переменчивым». Из-за этого замечания певица обвинила сестру в лицемерии и желании улучшить продажи книги за счет ее имени.