Блогерша сбрила брови ради стиля и показала неудачный результат

Девушка захотела сменить имидж и показала результат неудачного преображения. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Кейти (Katie) объяснила, что решила самостоятельно сбрить уголки бровей ради нового стильного образа. По словам девушки, она случайно удалила слишком много волосков, поэтому ей пришлось дорисовать карандашом недостающие части бровей. Блогерша также прикрепила снимок, на котором она запечатлена с описанными бровями: на фото видно, что их уголки сильно приподняты, из-за чего ее лицо выглядит нахмуренным и злым.

Ролик Кейти стал вирусным и набрал 5,3 миллиона просмотров и 573,3 тысячи лайков. Пользователей сети рассмешил пост юзерши, они принялись шутить над ее внешним видом в комментариях. «Меня сейчас разорвет от смеха. Очень стильно!», «Вздернутые брови — это и правда круто, но тебя они и правда делают устрашающей», «Это что за покемон?», «Боже, это очень смешно! Зачем ты так с собой поступила?», «Умоляю, сохрани этот снимок, чтобы показать своим детям», — писали они.

В декабре девочка окрасила брови в салоне красоты и едва не умерла. 14-летняя Шэйэнн (Cheyanne) решила изменить цвет бровей и ресниц с помощью хны перед рождественской вечеринкой. На утро после процедуры она проснулась с аллергией. Ее лицо покрылось болезненными волдырями, которые до сих пор выступают в области бровей. У подростка также начали выпадать волосы, и девочка боится, что они никогда не вырастут вновь.