Бывший чемпион UFC захотел побить «уродливую картошку» Петра Яна в России

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо считает, что мог бы победить россиянина Петра Яна. Его слова приводит MMA Junkie.

34-летний американец, который уже завершил карьеру, убежден, что одолеет Яна. «С удовольствием бы приехал в Россию и уничтожил бы эту уродливую картошку при его же соотечественниках. Я переведу его в партер. Да, он отлично дерется в стойке, это факт. Он умеет работать на дистанции. Но я для него слишком серьезный оппонент. Я его перехитрю», — заявил Сехудо, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Сехудо провел последнюю схватку в мае 2020-го. Тогда он защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав победу над Домиником Крузом. В январе 2022-го Сехудо вновь заявил о себе, призвав дать ему бой за титул против Александра Волкановского. Глава UFC Дэйна Уайт жестко отреагировал на слова экс-чемпиона.

Сехудо — олимпийский чемпион по вольной борьбе. Он выигрывал титулы чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.

Ян также становился чемпионом UFC. Россиянин потерял титул в схватке с Алджамэйном Стерлингом в марте 2021-го, допустив запрещенный удар.