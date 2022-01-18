Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Объяснено тяжелое течение омикрона у детей

Вирусолог Альтштейн: дети тяжелее дельты переносят омикрон, так как он лучше размножается

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Омикрон протекает у детей тяжелее, чем дельта, потому что он более заразный и лучше размножается в верхних дыхательных путях, объяснил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

Он добавил, что тяжелое течение у этого штамма встречается редко. «Особо тяжелых заболеваний у детей не так много, тем не менее они болеют, и смертельные случаи уже известны, но это редкие случаи», — пояснил Альтштейн.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил о том, что омикрон более опасен для детей до 3 лет и старше 12-летнего возраста по сравнению с дельтой. Он напомнил, что ранее COVID-19 так активно детей не поражал.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила увеличение прироста новых случаев COVID-19 в России до 100 тысяч в сутки с приходом омикрона. Правительство России подготовило план по борьбе с COVID-19 с учетом этих обстоятельств. Вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила о сокращении периода карантина с двух недель до семи дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Названы сроки пика и спада омикрона в России
Россия прокомментировала сообщения об эвакуации своих дипломатов из Украины
В США нашли доказательства мошенничества Трампа
Волочкова заявила о планах подать в суд на стюарда после конфликта в самолете
Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву
Спецслужбы сообщили о подготовке теракта на Байконуре
Долю в российском газовом проекте продадут китайцам
Россиянам рассказали о скрытых функциях Telegram
Вирусолог оценил способность омикрона пробивать иммунитет
Россия допустила применение сил ОДКБ не только в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter