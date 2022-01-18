Объяснено тяжелое течение омикрона у детей

Омикрон протекает у детей тяжелее, чем дельта, потому что он более заразный и лучше размножается в верхних дыхательных путях, объяснил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

Он добавил, что тяжелое течение у этого штамма встречается редко. «Особо тяжелых заболеваний у детей не так много, тем не менее они болеют, и смертельные случаи уже известны, но это редкие случаи», — пояснил Альтштейн.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил о том, что омикрон более опасен для детей до 3 лет и старше 12-летнего возраста по сравнению с дельтой. Он напомнил, что ранее COVID-19 так активно детей не поражал.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила увеличение прироста новых случаев COVID-19 в России до 100 тысяч в сутки с приходом омикрона. Правительство России подготовило план по борьбе с COVID-19 с учетом этих обстоятельств. Вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила о сокращении периода карантина с двух недель до семи дней.

