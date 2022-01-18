Россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе на горнолыжных курортах страны

Названы оптимальные цены на билеты, проживание и ски-пассы на популярных российских горнолыжных курортах в зимнем сезоне 2022. Об актуальных предложениях стало известно из исследования сервиса планирования поездок Ozon Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, средняя стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно с 29 января по 5 февраля начинается от 8,1 тысячи рублей. При этом специалисты отмечают, что во второй половине февраля перелеты на российские горнолыжные курорты обойдутся существенно дешевле. Например, тот же возвратный билет без багажа из столицы в Адлер будет стоить 3,1 тысячи рублей. Тем не менее цены на авиабилеты снова начнут расти перед праздниками (23 февраля и 8 марта). Уже на данный момент пик стоимости и спроса приходится на 19 февраля — в среднем расходы на дорогу могут достигнуть более 30 тысяч рублей.

По данным Booking.com, самое дешевое размещение неподалеку от горнолыжного курорта Роза Хутор в конце января на неделю начинается от 8,1 тысячи рублей — проживание в хостеле в общем номере. В Адлере кровать в общей комнате обойдется дешевле, в 2,8 тысячи рублей, однако придется ежедневно добираться из города до склонов. Поездка в обе стороны на электричке составит 672 рубля, на автобусе — 306 рублей, на такси — 4,3 тысячи рублей.

Еще одна затратная часть зимнего отдыха в горах — покупка ски-пасса. Дешевле всего стоит день катания на курорте Архыз — 2,3 тысячи рублей, в Шерегеше единый ски-пасс на все подъемники обойдется в 2,4 тысячи рублей, на Розе Хутор — 3,9 тысячи рублей.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о стремительном повышении стоимости отдыха в Красной Поляне в феврале. По словам специалистов, скачок цен типичен для данного времени года.