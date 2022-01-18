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Карпин назвал главное отличие испанских футболистов от российских

Тренер Валерий Карпин назвал главным преимуществом испанцев над россиянами профессионализм

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Дорский» высказался об отличиях испанских футболистов от российских.

Специалист назвал главным преимуществом испанцев профессионализм, который им прививают с детских лет. В качестве примера он рассказал, что испанцам достаточно один раз рассказать о правильном питании, чтобы они всю карьеру соблюдали диету. «Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов — это норма. А для российских футболистов — много, три бы запомнить», — добавил Карпин.

Сборной России необходимо принять участие в стыковых матчах для попадания на чемпионат мира 2022 года. 24 марта команда примет в Москве поляков. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за путевку на мундиаль с лучшей командой из пары Швеция — Чехия.

В феврале 2020 года нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступавший в клубе Примеры «Сельта», заявил, что в Испании команды заточены на атаку. По его мнению, испанский футбол более зрелищный и интенсивный, чем российский.

Анастасия Борисова
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