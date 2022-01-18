Биолог предсказал число переболевших омикроном россиян к весне

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий в беседе с РИА Новости предсказал число переболевших омикрон-штаммом коронавируса россиян к весне 2022 года. Он отметил, что количество заражений в сутки может вырасти до 80-90 тысяч человек в начале февраля, таким образом, к весне это количество составит 1,5-2 миллиона.

Биолог подчеркнул, что течение волны будет зависеть прежде всего от поведения граждан. Он напомнил, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ношение масок позволяет сократить заболеваемость на 30 процентов, до 60-65 тысяч случаев в день.

Тоневицкий добавил, что количество заразившихся омикроном во всем мире растет ежедневно и экспоненциально, поскольку, вероятно, накопленные мутации позволяют штамму «прятаться» от иммунной системы и быстрее воспроизводить себя в клетках.

«Важно понимать, что обеспечить снижение рисков заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации. Например, в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно не вакцинированными людьми, которые заразились омикрон-штаммом», — подчеркнул эксперт.

Тоневицкий отметил, что главное оружие против омикрона — это достижение коллективного иммунитета, в России на данный момент он превышает 60 процентов. Специалист заключил, что это недостаточная цифра, чтобы новая волна коронавируса прошла без боя с системой здравоохранения.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз по распространению омикрон-штамма до регионов России. По словам эпидемиолога, распространение займет от двух недель.

