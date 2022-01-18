Нарышкин заявил о грязной внутренней кампании вокруг Порошенко

Ситуация вокруг возвращения бывшего президента Украины Петра Порошенко на родину является «грязной внутренней кампанией». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

Он также отметил, что происходящий из-за последних событий политический кризис негативно сказывается на репутации нынешнего руководства Украины.

Ранее в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что организованный Порошенко митинг сторонников является попыткой расколоть украинское общество.

Порошенко прибыл в Киев 17 декабря. Сотрудники Государственного бюро расследований пытались задержать его в аэропорту, однако этому воспрепятствовало его окружение. Вокруг здания авиагавани собрался митинг сторонников Порошенко, численность которого оценивалась до 15 тысяч человек.

Заседание суда по мере пресечения экс-президенту перенесено на 19 января. Сторона обвинения выступает за арест Порошенко на два месяца или же предлагает отпустить его под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Он обвиняется в государственной измене. По версии следствия, Порошенко использовал свое положение президента, чтобы в 2014-2015 расторгнуть контракты на поставку угля из ЮАР и начать закупать его из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.