Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Нарышкин заявил о грязной внутренней кампании вокруг Порошенко

Глава СВР Нарышкин назвал ситуацию вокруг Порошенко грязной внутренней кампанией

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ситуация вокруг возвращения бывшего президента Украины Петра Порошенко на родину является «грязной внутренней кампанией». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

Он также отметил, что происходящий из-за последних событий политический кризис негативно сказывается на репутации нынешнего руководства Украины.

Ранее в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что организованный Порошенко митинг сторонников является попыткой расколоть украинское общество.

Порошенко прибыл в Киев 17 декабря. Сотрудники Государственного бюро расследований пытались задержать его в аэропорту, однако этому воспрепятствовало его окружение. Вокруг здания авиагавани собрался митинг сторонников Порошенко, численность которого оценивалась до 15 тысяч человек.

Заседание суда по мере пресечения экс-президенту перенесено на 19 января. Сторона обвинения выступает за арест Порошенко на два месяца или же предлагает отпустить его под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Он обвиняется в государственной измене. По версии следствия, Порошенко использовал свое положение президента, чтобы в 2014-2015 расторгнуть контракты на поставку угля из ЮАР и начать закупать его из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Россия и Белоруссия рассмотрели возможное привлечение всего военного потенциала
Раскрыт секрет наконечника на обувных шнурках
Грызлов пообещал помощь Сапеге и Дудникову
Российские войска начали прибывать в Белоруссию для совместных учений
Землетрясение в Афганистане унесло жизни 22 человек
Власти опровергли подорожание сладостей в России
Погибший при пожаре в отделе полиции Реутова был задержан за избиение женщины
Крупнейшие газовые компании поспорили о запасах газа в России
Россияне начали продавать места в ЗАГСах на «красивые» даты
В Москве впервые с октября выявили более 8 тысяч новых случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter