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Представитель Емельяненко прокомментировал задержание менеджера бойца

В команде бойца Александра Емельяненко отреагировали на задержание Азамата Бостанова

Представляющий интересы бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал арест его менеджера Азамата Бостанова. Слова приводит Sport24.

Бурчак утверждает, что СМИ упомянули обвинения в изнасиловании исключительно из-за судимости 40-летнего бойца. Представитель команды Емельяненко еще не общался с задержанным Бостановым и не знает подробностей произошедшего.

При этом Бурчак убежден, что Бостанов не совершал насильственных действий в отношении своей девушки. «Я знаю Азамата и его девушку — по факту, это была семья, которая стремилась к чему-то большему, возможно, даже к свадьбе», — отметил он.

8 января сообщалось о том, что Бостанова задержали. Менеджер бойца столкнулся с обвинениями в изнасиловании и избиении своей девушки. Помимо Емельяненко, Бостанов также работал представителем Магомеда Исмаилова.

Емельяненко с 2015 по 2016 год отбывал срок за изнасилование. Боец был освобожден по УДО и возобновил спортивную карьеру.

Николай Костюков
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