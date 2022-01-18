Ученые предупредили о глобальной опасности солнечной геоинженерии

Ученые предупредили, что геоинженерные схемы планетарного масштаба, нацеленные на борьбу с глобальным потеплением, потенциально опасны. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По данным специалистов, даже если выброс миллиардов частиц серы позволит уменьшить поступление солнечных лучей на поверхность Земли, негативные последствия могут перевесить преимущества. Солнечная геоинженерия не может эффективно контролироваться, поэтому эксперты призвали правительства и ООН предотвратить ее использование в качестве варианта климатической политики.

Хотя, согласно Парижскому соглашению, страны мира взяли обязательство ограничить рост температуры поверхности Земли 1,5 градусами Цельсия выше доиндустриальных значений, климатологи заявляют, что этот порог будет превышен в течение десятилетия. Причиной этого станет неспособность сократить выбросы парниковых газов, поэтому некоторые политики и ученые заявляют о необходимости использования солнечной геоинженерии, которая «затемнит» атмосферу. Даже небольшое количество частиц серы потенциально может значительно затормозить потепление.

Однако подобное вмешательство может нарушить муссонные ливни, от которых зависит уровень воды в Амазонке, а также сельское хозяйство в Южной Азии и Западной Африке. Кроме того, возможен «шок отмены», когда прекращение выброса частиц вызывает значительный рост температуры. Этот метод не предотвращает рост углекислоты в атмосфере, что может вызвать изменения в химическом составе Мирового океана, который обменивается газами с воздушной оболочкой.

Менее противоречивые методы включают отбеливание крыш и дорожных покрытий, а также осветление листьев сельскохозяйственных культур посредством генетической модификации.