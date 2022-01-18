Авербух оценил шансы российских мужчин-одиночников на Олимпиаде в Пекине

Хореограф Илья Авербух считает, что российские мужчины не смогут претендовать на призовые места в одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Медальные шансы россиян специалист оценил в интервью «Комсомольской правде».

«У мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат — если мы будем в пятерке», — заявил специалист. Он подчеркнул, что основных конкурентов россиян представляют Япония и США — страны, которые не входят в число европейских.

14 января россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. На турнире в Таллине 18-летний спортсмен получил в сумме за две программы 286,56 балла. Его соотечественники Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места соответственно.

Действующим чемпионом мира по фигурному катанию является американец Нейтан Чен. Олимпиаду-2018 выиграл представитель Японии Юдзуру Ханю.