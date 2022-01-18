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Спорт

Журова осудила гендерное неравенство на руководящих постах в спорте

Журова о гендерном неравенстве в спорте: пройдет время и женщины займут руководящие посты

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Светлана Журова осудила гендерное неравенство на руководящих постах в российском спорте. Ее цитирует «РБ Спорт».

«К сожалению, у нашего общества есть стереотипное мышление — только мужчины могут занимать руководящие должности в спорте», — заявила Журова. По ее мнению, российское общество не готово к женщинам в спорте.

Журова отметила, что в спортивных федерациях работает много женщин и во многих вопросах они разбираются лучше, чем мужчины. «Пройдет время и женщины займут руководящие посты в спорте и, возможно, в футболе», — считает она.

26 декабря Журова призналась, что ее возмущает тот факт, что многие российские футболисты отдыхают на иностранных курортах во время зимнего перерыва. Она отметила, что игроки могут позволить себе отдых на Мальдивах, так как получают больше, чем другие спортсмены из числа соотечественников. Депутат вспомнила, что, будучи спортсменкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту, лишь однажды отдохнула на море.

Дарья Коршунова
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