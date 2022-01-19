Названо преимущество России над Европой

Россия лучше подготовилась к введению жестких санкций, чем Евросоюз, зависящий от поставок российских нефти и газа. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Москва сумела снизить свою зависимость от зарубежных валют, иностранных инвесторов и внешних заимствований. Кроме того, издание отметило рост резервов Центробанка, а также удержание размера внешнего долга в 20 процентах от ВВП страны и намерение его сокращать в дальнейшем. Такая стратегия позволила меньше опасаться рестрикций. Кроме того, угроза их введения становится менее эффективным сдерживающим фактором в отношениях Запада с Москвой.

Газета указывает, что преимущество Москвы над Брюсселем заключается в том, что ЕС по-прежнему сильно зависит от российских угловодородов. При этом большинство европейских стран практически ничего не предприняли для диверсификации поставок.

18 января аналитики Capital Economics предупредили, что российско-украинский кризис может привести к тому, что цены на газ достигнут рекордных значений. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Подобный исход возможен, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок столкнулся с бегством инвесторов из активов на фоне возможного введения новых санкций со стороны США. В Вашингтоне угрожают серьезно ужесточить давление, если Россия вторгнется на Украину. В числе таких мер называется отключение от системы межбанковских переводов SWIFT, хотя другие источники указывают, что от такого шага в Белом доме решили отказаться из-за последствий. Тем не менее реальным вариантом считаются крупные штрафы в отношении российских госбанков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить сообщениям с отсылкой к источникам, однако инвесторы пытаются обезопасить активы.