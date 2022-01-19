В Польше побоялись приманки «Газпрома»

В Польше считают, что в ближайшее время российский «Газпром» может сделать стране заманчивое предложение по газу, и побоялись этой приманки. Об этом сообщает польское издание Energetyka 24.

«Потеря относительно большого польского рынка станет серьезным ударом по интересам "Газпрома". В этой ситуации поляки могут быть уверены в одном: Москва не сдастся без боя», — пишет автор публикации. Издание отмечает, что перспектива заключить с Россией выгодный контракт будет становиться все более популярной, так как от высоких цен на газ страдает большая часть населения.

Ранее в январе «Газпром» подал иск в Арбитражный суд специального назначения в Стокгольме, в котором потребовал увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. После этого «Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита через Польшу. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.

Российского монополиста не раз обвиняли в манипуляциях на рынке. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинял «Газпром» в росте цен на газ. По его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что российская госкомпания могла бы значительно нарастить экспорт, если бы захотела.