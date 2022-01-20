Британским борцам за экологию пригрозили увольнением за критику

Работники британского Агентства по окружающей среде (EA) анонимно пожаловались на руководство и признались, что за критику им грозит увольнение. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудники пожелали остаться анонимными, так как глава агентства Джеймс Беван пригрозил увольнением любому, кто открыто осуждает действия организации. Три работника госучреждения рассказали о сокращениях, которые привели к нехватке персонала. Из-за недостатка людей EA стало сложно бороться с загрязнителями природы и восстанавливать экологию.

Агентство получает субсидии от государства в размере 1,05 миллиарда фунтов (около 109,5 миллиарда рублей). Однако меньше средств идет на защиту от загрязнителей — за последние десять лет финансирование данной области сократилось с 170 миллионов фунтов до 94 миллионов (около 9,8 миллиарда рублей).

EA в последнюю очередь берется за задачи, которые не приносят доход — например, регулирование инцидентов, вызывающих загрязнения. Таким образом агентство хочет стать самодостаточной организацией. «Если за что-то не платят, оно перестает быть приоритетным. Поэтому в последнее время многих уволили — тех, кто посещал инциденты с загрязнениями и проверял работу компаний. Персонал неоднократно сокращали, что привело к нынешней ситуации с нехваткой кадров», — рассказал один из сотрудников.

Ранее в январе глава EA Джеймс Беван заявил, что за загрязнение воздуха нужно сажать в тюрьму. Он предложил ужесточить законы, повысить требования к корпорациям и строже наказывать нарушителей. Дипломат хочет, чтобы власти вели с нарушителями диалог, но при необходимости «доставали кнут».