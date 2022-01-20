Разлив нефти после извержения вулкана назвали катастрофой

Разлив нефти у побережья Перу привел к «экологической катастрофе». Так произошедшее назвали власти государства, сообщает «Би-би-си».

На нефтеперерабатывающем заводе в Ла-Пампилье произошла утечка более шести тысяч баррелей нефти после того, как в танкер попали волны, вызванные извержением вулкана в государстве Тонга. Площадь разлива нефти составила примерно 18 тысяч квадратных километров охраняемых зон. Власти перекрыли три пляжа, пострадавших от разлива, и сообщили о десятках мертвых животных, покрытых нефтью.

Министерство иностранных дел Перу призвало оператора Repsol выплатить компенсацию. «Это самая страшная экологическая катастрофа за последнее время, которая произошла вокруг Лимы, она нанесла серьезный ущерб сотням рыбацких семей», — говорится в заявлении министерства.

Директор по связям с общественностью Repsol Тайн Ван Ден Уолл Бейк отрицает ответственность за утечку. По его словам, утечка была ограниченной. «Мы не были причиной этой экологической катастрофы, и мы не можем сказать, кто несет за это ответственность», — сообщает представитель компании.

Прокуратура уже объявила о начале расследования роли Repsol в инциденте. Министерство окружающей среды предупредило, что компания может быть оштрафована на общую сумму более 34,5 миллиона долларов. Регулятор энергетики Перу приказал закрыть один из четырех терминалов нефтеперерабатывающего завода до тех пор, пока не будут установлены причины разлива.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами, угрозу которого позднее объявили на Курилах. Цунами в Тонга разрушило почти все дома на небольших отдаленных островах архипелага. Местное правительство назвало произошедшее беспрецедентной катастрофой.