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Спорт

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, у России — серебро

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали по итогам женской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Спортсменки отстали от победителей на 24,6 секунды. Выступавшая на третьем этапе Казакевич зашла на три штрафных круга.

Золото в эстафете завоевали биатлонистки из Норвегии. На третьем месте остановилась сборная Франции с отставанием в 32,6 секунды.

Российские биатлонистки в третий раз завоевывают медали в эстафетной гонке в текущем сезоне. 14 января спортсменки стали третьими на этапе в Рупольдинге. Первую серебряную медаль в сезоне россиянки завоевали в Хохфильцине 11 декабря.

Этап в Антхольце завершится 23 января масс-стартами. Следующие соревнования биатлонистов пройдут уже в рамках Олимпийских игр с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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