Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лидс Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Саутгемптон
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Челси
Завтра
19:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Спорт

Губерниев назвал дебильным запрет на русский язык для украинских олимпийцев

Дмитрий Губерниев назвал дебильным запрет Минспорта Украины на русский язык на Олимпиаде

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил рекомендации Минспорта Украины по поведению украинских атлетов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист назвал запрет на использование русского языка спортсменами дебильным. «Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная по биатлону внутри команды никогда не говорила по-украински», — обратил внимание он.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине обвинили Германию в подрыве единства Запада из-за России
Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России
Житель Литвы выиграл рекордные для стран Балтии деньги
В Германии оценили санкции против России
Восстановлена хронология тройного убийства семьи под Омском
Массовая драка с участием приезжих произошла в центре Москвы
Россиянин расчленил жену в Новый год и спрятал останки на кладбище
Оценены запасы газа Украины при военном конфликте с Россией
Губерниев назвал дебильным запрет на русский язык для украинских олимпийцев
Сенатор США ответил Зеленскому на критику слов Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter