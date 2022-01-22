Губерниев назвал дебильным запрет на русский язык для украинских олимпийцев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил рекомендации Минспорта Украины по поведению украинских атлетов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист назвал запрет на использование русского языка спортсменами дебильным. «Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная по биатлону внутри команды никогда не говорила по-украински», — обратил внимание он.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.