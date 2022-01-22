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У Роналду возникли проблемы с молодыми игроками «Манчестер Юнайтед»

The Athletic: молодые игроки «Манчестер Юнайтед» не могут найти общий язык с Роналду
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ian Walton / Reuters

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возникли проблемы с одноклубниками. Об этом пишет The Athletic.

Утверждается, что футболист не может найти общий язык с молодыми игроками команды. По мнению некоторых игроков, с 36-летним португальцем нелегко установить контакт, в связи с чем они предпочитают общаться с уругвайцем Эдинсоном Кавани.

Также по данным издания, некоторым игрокам клуба не понравились слова Роналду о том, что молодежь плохо воспринимает критику и не хочет учиться у более опытных одноклубников. Все это негативно сказывается на обстановке в раздевалке «красных дьяволов».

Ранее Роналду устроил истерику после того, как главный тренер Ральф Рангник заменил его в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда». Футболист кинул на землю переданную ему куртку и сел на ступеньку возле скамейки запасных.

20 января стало известно, что Роналду может покинуть английский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Он намерен побить рекорд бывшего игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего турнир шесть раз.

Ксения Назарова
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