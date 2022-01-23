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Овечкин оценил победную шайбу «Вашингтона» словом «секси-гол»

Форвард «Вашингтона» Овечкин о победной шайбе Бэкстрема: называю такие «секси-голами»

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил победу команды над «Оттавой Сенаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил Никлас Бэкстрем. «Как бы я описал гол Бэкстрема? Я называю такие "секси-голами"», — оценил победную шайбу Овечкин.

Ранее 23 января Овечкина признали второй звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин отметился двумя заброшенными шайбами, который помогли команде перевести игру в овертайм.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 42 матча. Он забросил 29 шайб и сделал 29 результативных передач.

Дарья Коршунова
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