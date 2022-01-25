Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Полина Гагарина показала свой особняк за миллион долларов

Певица Полина Гагарина провела экскурсию по роскошному загородному дому в Подмосковье

Кадр: @gagara1987

Российская поп-певица Полина Гагарина провела экскурсию по роскошному особняку в Подмосковье. Артистка показала подписчикам недавно отремонтированный загородный дом в сторис в своем Instagram.

Эксперты оценили стоимость подобной недвижимости в миллион долларов. Во входной зоне висит большое круглое зеркало в деревянной раме, под ним расположен узкий темный стол, а в основное помещение ведут белые двустворчатые двери со стеклянными вставками.

Гардероб для верхней одежды в доме певицы выполнен в сером цвете, на потолке расположена металлическая матовая люстра, а на стене — картина с силуэтом девушки, слева от которой находится ведущая в гараж дверь.

Материалы по теме:
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

В гостиной стоит обеденный стол на восемь персон, а над ним висит люстра из металлических прутьев со светящимися конструкциями на концах — Гагарина назвала ее произведением искусства. У артистки две кухни — основная с островом, где семья завтракает, и рабочая для готовки. Среди особенностей особняка певица назвала облицованный зеркальными панелями камин, с помощью которого дизайнерам удалось скрыть две несущие конструкции посреди помещения. Второй этаж дома знаменитость пока не показала.

В конце декабря стало известно, что Полина Гагарина вместе с двумя детьми переехала в новый дом в Подмосковье. Артистка отметила, что у сына и дочери есть в особняке собственные комнаты. В августе Гагарина пожаловалась на процесс строительства жилья, назвав его бесконечным. Певица была недовольна долгими сроками и посоветовала тем, кто планирует строить собственный дом, отказаться от подобной затеи.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России
Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Белоруссию
Глава британского МИД поедет на Украину
Собянин спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе
Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса
Карелин назвал главную задачу российских спортсменов на Олимпиаде
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter