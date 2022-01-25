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Фигуристка-чемпионка описала непопадание Коляды на ОИ фразой «убили меня этим»

Наталья Бестемьянова о непопадании фигуриста Коляды на Олимпиаду: меня убили этой новостью

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала непопадание фигуриста Михаила Коляды в состав мужской сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вы меня просто убили этой новостью. Думала, что Коляда готовится и будет в порядке. Очень жалко его», — описала свои эмоции бывшая спортсменка. По ее мнению, отсутствие фигуриста отрицательно скажется на сборной России. Она отметила, что заменивший Коляду Евгений Семененко не отличается стабильным катанием.

О том, что Коляда не попал в окончательную заявку сборной страны на Олимпиаду, стало известно ранее 25 января. Полный список атлетов, которые отправятся в Пекин, был опубликован на сайте Олимпийского комитета России. Причиной стал положительный тест на коронавирус.

На счету Коляды две бронзовые медали чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. Он завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командных соревнованиях.

Анастасия Борисова
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