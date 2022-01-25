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Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Кулеба назвал предложение признать ДНР и ЛНР частью большой игры
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alex Brandon / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Еспресо».

Он прокомментировал соответствующее предложение, которое внесли в Госдуму депутаты от КПРФ, и назвал его частью большой игры.

«Что касается этого проекта по инициативе коммунистов, это булавка в Минские договоренности. По анализу информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания», — заявил глава МИД.

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По его словам, Киев не видит у Москвы намерений признавать ДНР и ЛНР. «Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход из Минских договоренностей», — заявил Кулеба.

19 января депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о необходимости признать республики Донбасса «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты парламента рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни. «Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный», — подчеркнул Володин.

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София Сарджвеладзе
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