Тренер Коляды прокомментировал непопадание фигуриста на Олимпиаду в Пекине

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал непопадание фигуриста Михаила Коляды в состав мужской сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист назвал объявление состава олимпийской сборной прерогативой и правом Федерации фигурного катания и Олимпийского комитета России (ОКР). «Это все, что я могу сказать», — добавил Мишин.

О том, что Коляда не попал в окончательную заявку сборной страны на Олимпиаду, сообщалось ранее 25 января. Причиной стал положительный тест на коронавирус. Вместо Коляды в состав команды попал другой ученик Мишина Евгений Семененко. Полный список атлетов, которые отправятся в Пекин, был опубликован на сайте Олимпийского комитета России.

На счету Коляды две бронзовые медали чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. Он завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году в командных соревнованиях.