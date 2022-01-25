Создатели S.T.A.L.K.E.R. рассказали о ремейке оригинальной игры

В настоящий момент GSC Game World не планирует выпускать другие игры по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Об этом в разговоре с автором YouTube-канала «Неважно, Кто» заявил PR-менеджер GSC Захар Бочаров.

На вопрос ведущего о том, собирается ли украинская студия выпускать ремейк или ремастер оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R., Бочаров ответил неопределенно. По его словам, подобная идея была в компании, но в данный момент он не может сказать о планах создателей и проанонсировать выпуск обновленной версии.

В интервью представитель студии также рассказал, что разработчики создают S.T.A.L.K.E.R. 2 с нуля. «Огромного желания уберечь старые материалы от утечек у нас нет», — отметил Бочаров, подчеркнув, что ранние наработки не появятся в новой игре. При этом PR-менеджер GSC заметил, что какие-то пересечения новой игры со старыми проектами будут — например, локация с маковым полем.

Кроме информации о перевыпуске оригинальной версии, ходили слухи о том, что GSC может выпустить официальную настольную игру по S.T.A.L.K.E.R. или серии «Казаки». Бочаров отметил, что на данный момент компания не собирается работать в этом направлении.

Оригинальная версия S.T.A.L.K.E.R. вышла в 2007 году. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 28 апреля 2022 года, однако в январе GSC Game World перенесла дату выхода тайтла на конец года.