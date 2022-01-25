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Оценена вероятность появления iPhone с гибким экраном

Специалист по гаджетам Побыванец: в ближайшие годы iPhone с гибким экраном не появится

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В ближайшие годы не стоит ждать от Apple смартфона с гнущимся экраном, считает специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец. Скорее всего, корпорация направит свои силы на развитие автономных умных часов и очков дополненной реальности. Об этом эксперт рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Технология гибкого экрана действительно интересная в плане того, что дает новые ощущения от устройства и мы получаем более крупный экран при достаточно компактных размерах девайса. Но говорить о том, что она станет массовой и распространенной в ближайшие годы, нельзя. Устройства такого рода отличаются ограниченным ресурсом. Кроме того, технология не настолько удобная, чтобы всем массово на нее переходить», — отметил Побыванец.

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По его мнению, технология гибкого экрана пока сырая. Пользователи тех устройств, которые уже есть в продаже, сталкиваются с тем, что на экране появляются заломы. Кроме того, поскольку технология немассовая, она стоит дорого. Apple придется доработать ее, сделать удобной и практичной, считает Побыванец. Выпускать сейчас дорогие устройства, которые не будут пользоваться популярность, Apple не может, отметил специалист.

iPhone образца 2017 года мало чем отличается от модели 2020 года. Это ситуация, когда компания очень медленно модернизирует пользовательские ощущения. Apple все-таки выпускает устройства большими тиражами и просто не может позволить себе мелкосерийные партии. Поэтому в ближайшие пять лет маловероятно, что компания начнет выпускать устройства с гибким экраном

Александр Побыванецспециалист по мобильным устройствам

Но исключать, что Apple тестирует технологию с гнущимся экраном, не стоит. «Слухи о том, что компания работает над гнущимся экраном, ходят давно, и практически каждый месяц какие-то догадки на этот счет появляются. Не исключаю, что сейчас идут тесты. Поскольку Apple — это корпорация, которой ошибки будут стоить очень дорого и в плане репутационных рисков, и в плане изменения пользовательского восприятия, то, скорее всего, это будет довольно долгий период», — предположил специалист по мобильным устройствам и гаджетам.

Он считает, что в Apple сосредоточились на разработке автономных умных часов и очков дополненной реальности. Мир смартфонов, утверждает эксперт, предсказуем. Новых технологий в нем появляется все меньше. «Нужны такие устройства, которые помогли бы человеку отключиться от реальности или дополнить ее. На это есть запрос. Телефон с гнущимся экраном вряд ли тут поможет», — высказался Побыванец.

Осенью Apple планирует представить несколько продуктовых линеек, не считая девайсов серии iPhone 14. Главным релизом осени окажутся флагманы серии iPhone 14. Кроме смартфонов, Apple представит серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro. Также корпорация готовит очередное поколение умных часов Apple Watch, считают аналитики.

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Виктория Немис
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