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Великая предостерегла украинских атлетов после запрета на общение с россиянами

Великая о запрете Минспорта Украины на общение с россиянами: от этого страдают спортсмены

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала запрет Минспорта Украины для местных атлетов на общение с россиянами на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Ее слова приводит RT.

«От подобных запретов страдают только спортсмены. Поэтому требуется делать все, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики», — заявила спортсменка. Она предостерегла украинцев, обратив внимание на то, что во время предыдущих Игр российские и украинские олимпийцы старались помочь друг другу и поддержать.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
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