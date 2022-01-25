Великая предостерегла украинских атлетов после запрета на общение с россиянами

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала запрет Минспорта Украины для местных атлетов на общение с россиянами на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Ее слова приводит RT.

«От подобных запретов страдают только спортсмены. Поэтому требуется делать все, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики», — заявила спортсменка. Она предостерегла украинцев, обратив внимание на то, что во время предыдущих Игр российские и украинские олимпийцы старались помочь друг другу и поддержать.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.