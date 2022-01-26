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Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open

Фото: Loren Elliott / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча продлилась четыре часа 42 минуты и завершилась в пяти сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

В полуфинале россиянин встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В финале турнира победитель матча встретится с лучшим из пары Рафаэль Надаль — Маттео Берреттини.

Ранее 26 января австралийский журналист Алекс Конрад назвал Медведева главным злодеем мирового тенниса. Он отметил, что россиянин запоминается болельщикам неоднозначным поведением. «Для спорта Медведев может стать антигероем, который крайне необходим современному теннису», — поделился журналист.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.

Дарья Коршунова
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