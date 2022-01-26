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Австралийский журналист назвал Медведева главным злодеем мирового тенниса

Австралийский журналист Алекс Конрад: злодейство Медведева началось давно, он — антигерой

Фото: Hu Jingchen / XinHua / Globallookpress.com

Австралийский журналист Алекс Конрад назвал россиянина Даниила Медведева главным злодеем мирового тенниса. Его слова приводит Fox Sports.

«Злодейство Медведева началось давно. Особенно ярко это проявилось в матче USTA Challenger в 2016 году, когда он позволил себе комментарии в адрес судьи», — заявил Конрад. Он напомнил, что тогда россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение. Австралиец добавил, что негодование болельщиков на трибунах не оказывает на Медведева положительного влияния.

Журналист отметил, что Медведев запоминается болельщикам неоднозначным поведением. По мнению Конрада, теннисиста нельзя назвать хорошим примером для детей, но он привлекает внимание к себе. «Для спорта Медведев может стать антигероем, который крайне необходим современному теннису», — поделился журналист.

24 января Медведев объяснил крики в матче 1/8 финала против американца Максима Кресси на Australian Open. «Я просто говорил в воздух, чтобы немного надавить на Кресси. Вдруг он начнет думать: "Чего это Медведев несет?" — и начнет ошибаться», — заявил он и подчеркнул, что недоволен своим поведением.

На момент публикации новости идет первый сет четвертьфинального матча Australian Open, в котором Медведев встречается с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Победитель матча сыграет в полуфинале с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Дарья Коршунова
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