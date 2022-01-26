Медведев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в четвертьфинале Australian Open над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Об этом сообщает РИА Новости.

25-летний Медведев рассказал о том, как ему удалось переломить ход поединка в Мельбурне. Оже-Альяссим довел счет до 2:0 по сетам, но россиянин отыгрался. «Я подумал, а что бы на моем месте сделал [сербский теннисист] Новак Джокович. Он — великий чемпион», — заявил Медведев.

Благодаря победе над канадцем Медведев вышел в полуфинал турнира в Мельбурне. Его соперником в следующем этапе станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Матч намечен на 28 января.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.