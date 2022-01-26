Перечислены признаки подготовки Украины к решению конфликта в Донбассе силой

В Киеве все чаще звучат заявления о том, что проблему Донбасса планируют решать силовым путем, что указывает на готовность официальных властей пойти на такой шаг, сказал сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил признаки подготовки на Украине военного способа решения конфликта на востоке страны.

Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем, а также организовать провокации, чтобы в этом можно было обвинить Россию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Силовой сценарий

«На Украину усиленно поставляют вооружение Штаты, Великобритания, другие страны. Особенно интенсивно это происходит последние месяца полтора. При этом последние три месяца мы наблюдаем значительное увеличение численности украинских вооруженных сил в регионах соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками. Также на протяжении долгого периода мы слышали от украинских властей, что они не собираются выполнять Минские соглашения. Правда, в последнее время риторика несколько изменилась. Тем не менее в один и тот же день Киев способен делать заявления полностью противоречащие друг другу», — сказал Цеков.

Сенатор также обратил внимание на крайне воинственную риторику со стороны ряда представителей Минобороны Украины и руководителей других ведомств. Тревогу, по его словам, внушает и интенсивное формирование территориальных органов самообороны.

Мы понимаем, что эти организации могут использоваться для осуществления вооруженных провокаций против Донецка и Луганска. Надо обратить внимание, как активизировались представители правого сектора, которые постоянно заявляют, что проблему Донбасса они собираются решать исключительно силовым путем. Все это в комплексе указывает на готовность Киева реализовать именно силовой сценарий по возвращению Донецка и Луганска Сергей Цеков сенатор Совфеда

Россия, как подчеркнул сенатор, при таком сценарии никогда не даст на растерзание Донбасс, и какие бы угрозы ни поступали, окажет всю возможную помощь региону. Он заключил, что мирный, дипломатический путь урегулирования ситуации все еще возможен, но для этого необходима политическая воля руководителей Украины.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности региона к агрессивным действиям со стороны Украины. Он рассказал, что там уже провели ряд учений, а также отработали совместные действия экстренных служб.